В Украине запретили сироп от кашля Пектолван Ц

В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного препарата "Пектолван Ц". Об этом говорится в распоряжении Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками от 13 февраля.

"Запрещаются реализация, хранение и применение лекарственного средства "Пектолван Ц", сироп по 100 мл во флаконах №1 с ложкой дозирующей серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017 производства ПАО "Фармак", Украина", - говорится в документе.

Запрет выдан на основании несоответствия регистрационного удостоверения препарата по показателю "описание".

Сироп предполагался для применения во время острых и хронических заболеваний дыхательных путей, легких, при пневмонии, бронхиальной астме и других болезнях.