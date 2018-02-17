Около 850 пропавших детей разыскала полиция с начала года

Только за минувшие сутки правоохранители возвратили в семьи 24 ребенка

С начала 2018 года полиция разыскала около 850 пропавших детей. В частности, только за прошедшие сутки правоохранители разыскали и возвратили в семьи 24 ребенка.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

"В течение 2018 года правоохранителям поступили 968 обращений об исчезновении несовершеннолетних. Полиция уже разыскала 848 пропавших детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в полиции зарегистрированы 27 сообщений граждан об исчезновении 28 детей, из них удалось вернуть 24. Поиски четырех детей продолжаются.

В полиции отметили, что в случае исчезновения ребенка необходимо срочно обратиться в ближайшее полицейское отделение или к наряду.