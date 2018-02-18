Гройсман помнит о героях Небесной сотни

На Майдане Независимости 4 года назад, 18-20 февраля 2014 года, произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины — жестокий расстрел активистов Революции Достоинства.

Герои Небесной Сотни, которые погибли во время событий Революции достоинства в 2014 году, отдали свои жизни за достоинство и свободу каждого украинца.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Герои Небесной Сотни отдали жизнь за свободу и достоинство - свои и каждого из нас. Герои не умирают! Помним...", - подчеркнул премьер.

Напомним, Порошенко недоволен темпами расследования и судебных процессов по Евромайдану.