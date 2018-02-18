Славянский торт "Бедный еврей" наделал шума в соцсетях

В Славянске Донецкой области кондитерская фабрика "Валенсия" выпускает торт с неоднозначным названием "Бедный еврей".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Славянская кондитерская фабрика (Донецкая область) начала выпуск политически корректного торта "Бедный еврей". В планах завода производство торта "Небедный еврей", - написал Долинский и добавил фото этикетки "неполиткорректного" торта.

Под его постом, между тем, развернулась дискуссия. Многие восприняли это вопиющий пример неполиткорректности или, как минимум, неудачный маркетинговый ход. А другие пишут, что такой вид торта существует уже давно и это название не придумала отдельно взятая фабрика.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в публичной библиотеке с жителями Хелма процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников против евреев. Моравецкий, рассказывая о гонениях евреев в средние века, отметил, что в еврейской историографии восстание Богдана Хмельницкого сравнивается практически с Холокостом.