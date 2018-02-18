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Главная » Общество » Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля

Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля

Простые вопросы о Великом посте, который продлится до 7 апреля
Фото: Sputnik Грузия

Пост — неотъемлемая часть человеческой истории еще с тех времен, когда исторических записей не велось

18.02.18 1503
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19 февраля у православных начинается Великий пост, который продлится до 7 апреля. С завтрашнего дня во многих кафе появится постное меню, а в некоторых магазинах — целые постные отделы.

Медуза попросила ответить на простые вопросы о посте архимандрита Кирилла (Говоруна), профессора университета Лойола-Мэримаунт в Лос-Анджелесе.

Зачем вообще нужен пост и все эти ограничения? Какая связь между голодом и праздником?

Идея религиозного поста основана на двух предпосылках. Первая, что человек — это не только тело, но и душа; и реальность души такая же, как реальность тела. Вторая, что душа и тело тесно связаны между собой, так что происходящее с душой отражается на теле, и наоборот. На этих же предпосылках, кстати, основывалась идея спорта в классической античности: атлеты занимались им не столько чтобы продемонстрировать результаты и обойти конкурентов, сколько с целью приобрести нравственные навыки, которые позволили бы им стать лучше как личности.

Современному человеку часто непонятен пост, потому что душа для него — это метафора, а тело существует как самодостаточная ценность. Кстати, по тем же причинам и современная идея спорта отличается от античного оригинала. Ну а связь между голодом и праздником прямая: только человек, который существенно ограничивал себя в еде в течение нескольких недель, знает, насколько полной бывает радость от праздника, в который наконец можно разговеться (то есть съесть непостной еды). В такой праздник радуются и душа и тело, и становится очевидным, насколько они связаны друг с другом.

Почему в пост отказываются именно от мясного, молочного и яиц? Животных жалко?

Возможно, что и из таких соображений, но не только. В древности еда животного происхождения считалась большей роскошью, чем растительная, поэтому от нее и отказывались в пост. Кстати, было время, когда птица и рыба относились к одной категории постной еды, потому что, согласно библейскому повествованию, они были сотворены в один день.

Для современных православных пост — это что-то обязательное? Если не постишься, не допустят к причастию?

Все без исключения религиозные традиции предполагают самоограничения в еде и других телесных нуждах и радостях. Пост — это условие необходимое, но недостаточное для принадлежности той или иной традиции. Совместный пост в Церкви усиливает чувство общности и солидарности. В XIX веке в России жил известный философ и богослов Алексей Хомяков. В отличие от многих своих образованных современников, он тщательно соблюдал все православные посты. По его словам, это усиливало его чувство причастности ко всему народу, который также постился. Он еще называл это чувство соборностью. Но одно только соблюдение поста еще не делает человека частью Церкви. Для этого также необходимы вера, дела милосердия, участие в таинствах — прежде всего евхаристии (причащении). Хотя к причастию, конечно, могут допустить и без поста — например, если вы болеете. Этот вопрос всегда решается индивидуально.

Правда ли, что в путешествиях православным можно есть и непостное. Это что, не считается грехом?

Действительно, есть древнее предписание, что путешествующий человек может не поститься. Это предписание было связано с тем, что путешествие в древности было целым приключением, и найти в дороге постную еду было совсем непросто. В наше время эта проблема легко решается и поститься путешествующим можно без проблем. Тем не менее, многие и сейчас пользуются этим древним предписанием и немного расслабляются в дороге.

Говорят, что пост придумали в том числе для того, чтобы объяснить народу недостаток еды. Это так? Как появился пост?

Пост — неотъемлемая часть человеческой истории еще с тех времен, когда исторических записей не велось. А когда они появились, то человечество уже постилось. Так, древнейшие библейские книги говорят о посте как о явлении уже известном и понятном для ближневосточных народов. Поэтому нет исторических свидетельств, что пост кто-то придумал. Не существует религиозной традиции, которой была бы незнакома идея поста как добровольного ограничения в еде и других телесных потребностях. Это связано с тем, что все религиозные традиции сходятся в том, что человек — это не только тело, но и душа, которая чувствует себя лучше, когда тело ограничено в своих потребностях. И эти ограничения должны быть добровольными. Проще говоря, пост — это не когда недостаток еды, а когда ее хватает, но человек усилием свободной воли отказывается от нее.

Правила поста придумали давным-давно. Почему мир меняется, а эти правила не меняются? 

На самом деле правила меняются — даже на памяти одного поколения. Тем более в масштабах столетий и культур. Например, в первые века христианства практиковался пост как полный отказ от еды до захода солнца. Сейчас эта практика осталась в исламе в течение месяца Рамадан. А христианство между тем перешло к обновленному формату поста — когда едят и днем, но ограничивают себя в том, что едят.

В раннем христианстве не было некоторых постов, которые существуют сейчас. Так, в более позднее время появились все длительные посты кроме Великого перед Пасхой (Рождественский, Петров и Успенский посты).

Даже в современном православии традиции поста отличаются в зависимости от страны. Изначально нормы поста прописывались для условий Средиземноморья. И сейчас правила поста в том регионе несколько отличаются от правил в северных широтах. Так, например, в Греции есть обычай начинать Великий пост полным воздержанием от еды в течение первых трех дней. Далеко не все, но многие практикуют такой обычай. А вот в Эфиопии, которая тоже представляет древнюю восточно-христианскую традицию, пост вообще суров. В целом количество постных дней там доходит до 250 в году. Причем дольше всех постятся священники. У нас наоборот, священники постятся меньше, потому что как правило не говеют перед каждой литургией, как миряне.

В пост можно заниматься сексом? Курить? Смотреть сериалы?

Пост предполагает воздержание от супружеской жизни. Однако поскольку такая жизнь — дело не индивидуальное, а предполагает участие двух человек, то оба должны быть согласны на воздержание. Курение вредно для здоровья и в пост, и не в пост. Поэтому Церковь против курения в любое время года. А что касается сериалов и прочих развлечений, то многие в наше время в пост перестают смотреть телевизор или сериалы, а также уходят на этот период из социальных сетей. Впрочем, общих правил на этот счет нет, и подобные казуистические вопросы каждый решает для себя индивидуально с духовником или священником на исповеди.

Пост — это не вредно для здоровья?

Лучше об этом спросить у врачей, хотя их мнения по этому поводу разнятся. С религиозной точки зрения, которая предполагает наличие у человека не только тела, но и души, — пост однозначно полезен для человеческого естества в его психосоматической целостности. Если человеку нельзя соблюдать строгий пост по состоянию здоровья, это никак не осуждается Церковью.

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