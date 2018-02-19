Украина - третья в мире по заболеваемости корью

Украина в тройке лидеров в Европе по заболеваемости корью. Первое место у Румынии, второе – у Италии.

Об этом сообщает DW.

От заболевания корью в 2017 году в Европе умерли 35 человек, а количество заболевших увеличилось в четыре раза.

В целом в прошлом году в Европе зарегистрировали 21 315 случаев по сравнению с 5 273 случаями в прошлом году, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения в Европе.

Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии – 5 562, Италии – 5 006 и Украине – 4 767.

В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и нехватка вакцин.

Напомним, корь привела к смерти девочки на Закарпатье.