Первая гривна комом. Какой бывает первая работа и чем грозит неофициальное трудоустройство

Трудовая биография большинства успешных людей началась в довольно нежном возрасте. И любой современный педагог скажет, что оплачиваемая работа для подростков может быть частью воспитательного и образовательного процессов. Но украинский закон считает иначе

Согласно ему, а именно ст. 188 Кодекса законов о труде, приём на работу лиц младше 16 лет у нас запрещён (за некоторыми исключениями). А ст. 187 КЗоТа предусматривает, что несовершеннолетние, то есть ребята младше 18 лет, пользуются огромным количеством льгот. Таким образом, потенциальный работодатель обставлен таким количеством законодательных барьеров, что на практике оформить полноценный трудовой договор с юношей или девушкой ему крайне сложно или вовсе невозможно.

Излишнее законодательное человеколюбие приводит к обратному эффекту. Подростки всё равно работают. Только нелегально, со всеми вытекающими: без социальной защиты, в рабских условиях, часто становясь жертвами мошенников. Чтобы понять, о каких подростках идёт речь, достаточно заглянуть в любую городскую забегаловку и посмотреть на юных бариста и официантов.

Бизнесу тоже не очень комфортно в этой ситуации. Штраф за нелегального сотрудника составляет от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан — то есть от 8,5 до 17 тыс. грн (ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях). За повторное нарушение штраф удваивается. Для малого предпринимателя это довольно серьёзные санкции. Более того, повторное нарушение в отношении несовершеннолетнего лица является уголовным преступлением, которое карается лишением свободы на срок до пяти лет (ст. 172 Уголовного кодекса).

Несмотря ни на какие риски, подростки будут искать шанс заработать, а недобросовестные работодатели — возможность их обмануть

Строгость законов, на первый взгляд, компенсируется необязательностью их выполнения. Чтобы понять, насколько реальны угрозы, которым подвергаются предприниматели, нелегально трудоустраивающие подростков, мы отправили запрос в Министерство социальной политики. Оказалось, что риск для работодателей довольно высок.

Нам ответили, что в течение прошлого года Государственная служба по вопросам труда провела более 3 тыс. проверок (данные по состоянию на 1 декабря 2017 года). В ходе ревизий было установлено, что детский труд использовали 87 работодателей. В основном несовершеннолетние трудятся в сфере услуг (57%), промышленности (21%) и сельском хозяйстве (22%). Проверяющие обнаружили 118 нарушений, связанных с трудоустройством несовершеннолетних. Представители Гоструда составили и передали в суд 32 протокола о привлечении должностных лиц к административной ответственности. Материалы двух проверок направлены в правоохранительные органы. Остальные нарушители получили строгие предписания с требованием привести свою деятельность в соответствие с законом.

В Гоструда отмечают, что реальные масштабы нарушений установить сложно. Основных причин две: во-первых, подростки зачастую не знают своих прав и не обращаются в контролирующие органы. Во-вторых, даже если знают, не хотят жаловаться на работодателей, боясь потерять работу. Выходит, что полурабский труд лучше, чем торжество государственной справедливости.

И это значит, что никакие запреты и драконовские штрафы проблему не решат. Единственный выход — это легализовать труд несовершеннолетних. А пока же, несмотря ни на какие риски, подростки и дальше будут искать шанс заработать, а недобросовестные работодатели — возможность их обмануть.

Фокус пообщался с молодыми людьми, первая работа которых была именно такой — нелегальной.

Ночные уроки

Юлиана Гниленко, 16 лет. Работа: бариста

На поиск работы меня подтолкнула сложная жизненная ситуация. Мне было 15, я училась в 10-м классе. Образование, особенно накануне выпуска, это довольно большие финансовые расходы. И мне хотелось хоть как-то помочь маме.

Вариантов заработка было немного: раздавать листовки, работать курьером или официантом. Зарплата везде, естественно, далека от желаемой. Условия тоже не самые лучшие. Но я упорно искала какой-нибудь приемлемый вариант. Когда находила, то работодатели, как правило, отказывали из-за моего возраста.

Но однажды повезло. Я попала на собеседование к директору одного из сетевых кафе в Днепре. Впервые увидев меня, он был немного обескуражен, но, тем не менее, не отказал. По его словам, я была его детской копией: такая же целеустремлённая, с горящими глазами и неистощимой энергией.

Тогда же, на собеседовании, мы обсудили, что меня устроят официально, хоть это и было нереально. Данное им обещание так и осталось невыполненным. В тот же день собеседование проходили и несколько совершеннолетних ребят, но даже их официально не оформили.

"Из-за рабочих собраний я возвращалась домой и в два, и в три ночи. Конечно, это не устраивало маму"

Отношения с начальством, можно сказать, были дружеские: мы общались на "ты", иногда подшучивали друг над другом. Однако время от времени возникали ситуации, которые заставляли меня жалеть о своём выборе. Например, начальника не особо интересовало самочувствие сотрудников. Пусть даже у тебя температура 40, он всё равно требовал приезжать на работу — поздней ночью, в мороз -18°С на собрание, которое могло продлиться до трёх утра. В противном случае грозился уволить.

Однажды я была на грани вылета, но потом всё утряслось. Я проработала там ещё немного, так как деньги действительно были необходимы. Ночные собрания были не исключением, а скорее правилом. Я возвращалась домой и в два, и в три ночи. Конечно, это не устраивало маму. К тому же тогда уже закончились каникулы, началась школа, но мне по-прежнему приходилось работать без выходных.

В таком режиме я прожила ещё шесть месяцев: утром в школу, потом сразу на работу. И до самой ночи. Основная причина моего ухода была всё в том же начальнике, а точнее — в его специфическом подходе. Хоть сейчас я и вспоминаю всё это с улыбкой, то время стало для меня настоящим испытанием.

Я благодарна этому периоду своей жизни за все трудности, которые пришлось преодолеть. Ведь я познакомилась с потрясающими людьми, открыла для себя новые возможности и приобрела бесценный опыт. Сейчас мне 16, я сама переехала из Днепра в Киев, и всё благодаря той работе. Сегодня я всё так же являюсь частью команды этой сети кофеен, но работаю уже в столице и официально.

Очень длинный месяц

Андрей Ярцев, 20 лет, студент. Работа: грузчик

Я начал работать потому, что очень хотел накопить на собственный стартап. Вариантов было много: курьер, официант, бармен, кальянщик, но я решил устроиться грузчиком в известную курьерскую службу — именно там была самая высокая зарплата.

Работы я не боялся, так как сам довольно крепкого тело­сложения, думал, что это будут лёгкие деньги. Но ошибался. Собеседование прошло успешно, меня приняли, однако никаких официальных документов подписано не было. Мы на словах договорились о будущем графике и заработной плате. Кстати, она была у нас, новичков, значительно меньше, чем у сотрудников, работавших давно, хотя делали мы одно и то же.

"Я рассчитал, что для достижения цели мне надо проработать месяц. В первый же рабочий день я понял, что это будет очень длинный месяц"

Новичков называли "студентами" и платили за восьмичасовую смену на 60 грн меньше. Я рассчитал, что для достижения своей цели мне необходимо было проработать там месяц. В первый же рабочий день я понял, что это будет очень длинный месяц.

Отношения с начальством сразу не заладились. Доходило до абсурда: нам банально не разрешали присесть, даже когда работы не было, объясняя это тем, что якобы в зале висят камеры и кто-то сверху следит за нами.

Нам говорили: "Ходите и делайте вид, что чем-то заняты". Конечно, вся эта ситуация мне абсолютно не нравилась. Помимо этого, приходилось работать без перерывов. Даже пойти попить воды не всегда удавалось.

Я не курю, но выходил с курящими просто для того, чтобы отдохнуть. Естественно, по окончании месяца моей радости не было предела: я заработал нужную сумму и ушёл с этой работы.

Спасение бегством

Екатерина Саламатина, 19 лет, студентка. Работа: оператор колл-центра

Поступив в университет, я захотела ощутить себя по-настоящему независимой. Практически сразу начала поиск работы. Мне не хотелось тратить время впустую, сидя вечерами в общежитии. К тому же деньги лишними не бывают. Знакомые подсказали, что неплохим вариантом может стать работа в колл-центре. Я подумала, что это действительно хороший вид заработка, учитывая, что поговорить я всегда любила.

Написала резюме, разослала его и вскоре у меня было назначено четыре собеседования. В Пенсионном фонде, салоне красоты и двух страховых компаниях. И все они должны были состояться в один день. Я выбрала одну из страховых компаний, потому что она находилась в пяти минутах ходьбы от университета.

Собеседование прошло хорошо, меня приняли, но никаких документов оформлять не стали. Если не считать анкеты, которую заполняли все соискатели. Зарплата зависела от количества успешных сделок с клиентами. Собеседование как-то плавно переросло в первый рабочий день. Представитель работодателя объяснил мне, что делать: необходимо было обзванивать автовладельцев, внесённых в базу данных, и предлагать им различные варианты страхования. Сначала я обрадовалась такому лёгкому заработку. Только потом начала задумываться над несколькими весьма подозрительными вещами…

"Вся эта деятельность была не чем иным, как кидаловом"

Звонить надо было в Москву и Московскую область, а представляться — службой клиентской поддержки той марки автомобиля, которая была указана в базе. По легенде, наш офис находился на станции метро "Пушкинская" в Москве, что мы и должны были говорить клиентам. Начальник попросил меня записать рабочий текст, выдал телефон и велел звонить потенциальным клиентам при нём.

Уже через час текст был заучен на зубок, а от клиентов я узнала о себе кучу нового. Многие бросали трубку, нецензурно выражались, а некоторые называли мошенниками. Это и насторожило. Я сразу начала искать в Сети информацию о нашей фирме. Оказалось, что ни одну страховку компания не выплатила. И вся эта деятельность была не чем иным, как кидаловом. А огромные базы данных просто украдены.

Я так и не поняла, были ли в компании официально устроенные сотрудники. И была ли она вообще как-то зарегистрирована. Проработала я там чуть больше недели, а затем просто сбежала, сменив при этом номер телефона, так как оттуда мне постоянно названивали. Думаю, причину побега можно не озвучивать.

Оплачиваемый опыт

Анастасия Рыльская, 18 лет, студентка. Работа: помощник кондитера

Устроиться на работу я решила не из-за финансовых трудностей. Так получилось, что, поступая в университет, я ошиблась с выбором специальности. Обучение для меня было скучным и неинтересным. Так как изменить что-то, по крайней мере в ближайший год, было уже нельзя, я решила попробовать поработать. Во-первых, это хороший опыт. А во-вторых — оплачиваемый.

Всё началось банально: составила резюме на одном из сайтов по поиску работы и разослала его в разные места. Довольно скоро мне позвонили и сделали предложение — помощник кондитера. На тот момент я уже давно увлекалась выпечкой. Поэтому на возможность работать один-два раза в неделю в кондитерской и получать за это неплохую заработную плату откликнулась сразу же.

"На деле сумма вознаграждения оказалась далека от названной работодателем. Похожая проблема была и у других сотрудников"

Никакой волокиты с трудоустройством не было. Поскольку я была несовершеннолетней и меня не могли оформить согласно трудовому законодательству, договор мы заключили "на словах", обсудив при этом и будущую зарплату — 280–380 грн в день. Но на деле сумма вознаграждения оказалась далека от названной работодателем. Похожая проблема была и у других сотрудников. Кстати, никто из моих коллег не был устроен официально.

Однажды случилась неприятная история. В кондитерскую зашёл гость и попросил пирожное, которого тогда не было. Естественно, я извинилась перед покупателем и сообщила ему, что пока этого десерта нет. Начальник стоял со мной за прилавком и, услышав это, начал кричать на меня, не обращая внимания на клиента. Не передать, насколько унизительно и неприятно это было — как для меня, так и для гостя.

Часто начальство просто игнорировало меня. Хотя я нуждалась в их помощи и поддержке. Проработала я там недолго — всего месяц.

Несмотря на то, что я трудилась по 12 часов в сутки, мне заплатили только половину того, что обещали. В общем, в один прекрасный день я просто не вышла на работу и больше никогда не появлялась в этой кондитерской.