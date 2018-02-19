Самоубийство туркменки в Киеве: от работы отстранена замдекана медуниверситета имени Богомольца

Руководство медицинского университета им.А.Богомольца отстранило от выполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину.

Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, Тимохину отстранили на момент расследования ситуации касательно студентки из Туркменистана Макаддас Насирлаевой.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева открыла дело по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана.

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Отметим, по данным следствия, 30 января студентка вышла из вуза и домой не вернулась. В этот же день она покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в Киеве. К этому поступку девушку могли подтолкнуть трудности, возникшие у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством.

В университете заявили, что будут способствовать установлению всех обстоятельств исчезновения девушки и не признали факт самоубийства. Там утверждают, что студентку исключили еще в конце минувшего года из-за нарушений миграционного законодательства.

Напомним, телефонную горячую линию для предотвращения самоубийств создадут в Украине.