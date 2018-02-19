Киев стоит в жутких пробках из-за перекрытого Крещатика

Огромные пробки в понедельник, 19 февраля, сковали Киев из-за перекрытого к годовщине Майдана Крещатика.
Об этом сообщает Newsone.
Движение транспорта особенно затруднено улицах Институтской, Шелковичной, Пушкинской и бульваре Шевченко. Скорость движения около 10-15 км/ч.
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Отметим, часть Крещатика от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной сотни также перекрыта в обоих направлениях до 06:00 четверга, 22 февраля. Из-за этого временно изменено движение маршрутов наземного пассажирского транспорта.
Также с 18 до 20 февраля запрещена парковка автомобилей на Аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.
Напомним, в Киеве проверят всех перевозчиков после ДТП с участием двух маршруток.