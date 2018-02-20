Столичный суд пикетировали сто спецназовцев

Во вторник, 20 февраля, около сотни полицейских полка полиции особого назначения устроили акцию протеста под зданием Шевченковского суда Киева.
"Мы пришли для того, чтобы выразить свой протест против решения суда, который отпустил из-под стражи лицо, стрелявшего по нашему коллеге", - цитирует Громадське командира роты Александра Огневого.
Правоохранители пришли под здание суда, выстроились и молча стояли несколько минут. После этого они развернулись и ушли.
Участники молчаливого пикета не считают ее политической.
Напомним, Аваков забрал наградное оружие у ветерана АТО, ранившего полицейского.