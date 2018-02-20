Пенсии в Украине можно будет получать в частных банках

Министерство финансов разрешит получать пенсии, социальные выплаты и зарплату сотрудникам государственного сектора в частных банках.
Об этом рассказала замминистра финансов Оксана Маркарова, сообщает Hromadske.
По словам Маркаровой, соответствующее постановление было принято несколько дней назад.
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"После серьезного банкопада мы были обеспокоены, что много средств было потеряно государственными предприятиями, поэтому мы поставили правительству достаточно жесткие критерии отбора для обслуживания пенсий и зарплатных проектов", - пояснила Маркарова существовавшее до сих пор постановление.
Теперь Министерстве финансов уверены, что работать с пенсиями и соцвыплатами имеют право банки, которые выполняют все требования НБУ, не имеют задолженности перед налоговой и Фондом гарантирования вкладов.
Напомним, правительство обновило порядок назначения пенсий.