В Одесской области от кори умер пятимесячный ребенок

Спасти жизнь младенца можно было бы, если уровень вакцинации в Украине достигал 95-98%.

В Одесской области от вызванных корью осложнений умер пятимесячный ребенок, которому еще рано было делать прививку.

Об этом сообщил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Виктор Ляшко, передает Эспрессо.

Плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев.

"Это именно тот случай, когда ответственность за заболевание и смерть ребенка лежит на тех, кто сознательно или по объективным причинам не был привит в предыдущие годы", - заявил Ляшко.

Он добавил, что ребенка можно было спасти за счет коллективного иммунитета, если бы уровень вакцинации в Украине достигал 95-98%.

По информации Центра общественного здоровья, в период 12-18 февраля корью в Украине заболело 827 человек.

"Это немного больше, чем на прошлой неделе, но будем надеяться, что пик заболеваемости уже прошел в конце января и динамика будет постепенно уменьшаться", - заявил Ляшко.

Напомним, в Васильковском районе одновременно заболели корью судья, прокурор и полицейские.