В Киеве пять человек отравились суши

После употребления суши в ресторане "Евразия" в Киеве пятеро человек попали в больницы с диагнозом острая кишечная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева.

"Все потерпевшие связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания "Евразия". Все употребляли суши в период с 15 по 19 февраля", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2017 году инфекция ботулизма забрала жизни 11 украинцев

Так, трое пострадавших сейчас находятся в медучреждениях - Ирпенской ЦГБ и Александровской клинической больнице, двое отказались от госпитализации. Начато эпидемиологическое расследование.