ЮНИСЕФ назвал самую опасную страну для новорожденных

В Пакистане зафиксирован самый высокий в мире уровень смертности среди новорожденных. Об этом сообщается в отчете Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, опубликованном во вторник, 20 февраля, передает Deutsche Welle.

"В Пакистане из 1000 новорожденных 46 умирают – больше всего в мире. Южно-Африканская республика и Афганистан – на втором и третьем местах в списке самых опасных для новорожденных стран", – говорится в сообщении.

В документе аналитики ЮНИСЕФ утверждают, что более 80% смертей новорожденных вызвано тремя условиями, которые можно было бы предотвратить. Речь идет о преждевременных родах, осложнениях при рождении и инфекционных заболеваниях, например воспалении легких и сепсисе.

Ежегодно до трех миллионов детей можно было бы спасти при наличии достаточных инвестиций в качественный уход при рождении, говорится в выводах ЮНИСЕФ.

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Отчет является частью мероприятий Детского фонда по снижению смертности среди новорожденных.