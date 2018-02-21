МИД предупредил украинцев о вспышках холеры в Африке

Речь идет о Кении, Танзании, Сомали и Малави

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев о вспышке эпидемии холеры в пяти регионах Кении, в трех провинциях Танзании и в двух в Сомали, а также рекомендует воздержаться от поездок на эти территории.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, в Кении были зарегистрированы случаи заболевания в провинциях Тарака-Нити Каунти (26), Бусиа (16), Меру (14), Гарисса (6), Сиайя (4).

В Танзании в провинции Додома констатировали 53 случая заболевания и 4 смертельных, в Рукве - 19 случаев,в Сонгве - 9, в Рувуме - 2.

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Также вспышки болезни были зарегистрированы в Сомали - в провинциях Банадир (46), Хиран (17).

В малавийских провинциях наблюдались вспышки холеры в Каронга (9), Лилонгве (12), Нката Бэй (2).

Гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории этих стран, рекомендуется проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов властей, медицинских и других компетентных служб.

Напомним, МИД не советует ехать в Замбию из-за вспышки холеры.