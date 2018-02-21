За год украинцев стало меньше на 200 тыс., - Госстат

На 1 января 2018 года население Украины составляло 42 млн 386 тыс. человек

За 2017 год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тыс. человек. В течение 2017 года численность населения уменьшилась на 198,1 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что превышение числа умерших над числом живорожденных остается существенным: на 100 умерших — 63 живорожденные.

Напомним, согласно прогнозам ООН, к концу столетия население страны сократится до 28,18 млн человек.