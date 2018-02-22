Минздрав предложил запретить детям без прививок ходить в школы и детсады

Министерство здравоохранения предлагает запретить невакцинированным детям посещать школы и детские сады.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
"Мы предлагаем вариант, который предполагает запрет посещения невакцинированным ребенком дошкольных и школьных учебных заведений", - сказал он.
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Он отметил, что в новом законе об образовании прописана возможность получения среднего образования альтернативными способами, поэтому запрет невакцинированным детям посещать школу не лишает родителей права не вакцинировать своего ребенка.
Зато этот вариант может уменьшить риск распространения инфекций.
Напомним, Супрун сказала, когда вакцины от кори распределят между регионами.