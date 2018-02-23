Долгий просмотр телевизора вреден для здоровья, - исследование

Ученые из университета Миннесоты выяснили, что у сидящих перед экраном подолгу риск образования тромбоза как в конечностях, так и в легких, на 1,7 раза выше, чем у тех, кто не столь много сидит перед телевизором или компьютером. Об этом пишет Популярная механика со ссылкой на Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

Опасность кроется в долгой неподвижности и ограничении циркуляции крови, при этом она не устраняется, если в другое время делать упражнения или поднимать тяжести.

"Даже те люди, которые регулярно занимаются физической активностью, не должны игнорировать опасность длительного просмотра телевизора", — отметил доктор Ясухико Кубота, глава исследования.

В исследовании принимали участие 15150 взрослых старше 24 лет, которых разделили на 4 группы: тех, кто редко смотрит телевизор, иногда, часто и очень часто.