Киевсовет переименовал парк Дружбы народов

В четверг, 22 февраля, депутаты Киевсовета переименовали несколько зеленых зон столицы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"Переименован сквер Андрея Иванова (между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Бутишевым переулком) в сквер Латвийский. А парк Дружбы народов - в парк Муромец", - говорится в сообщении.

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Также депутаты уточнили, что парк отдыха Оболонь в урочище Наталка теперь называется просто парк Наталка.

Кроме того, депутаты назвали сквер между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская именем Димитра Пешева, а скверу на улице Сечевых Стрельцов, 27 присвоено название - Канадский.

Напомним, Киевский горсовет переименовал столичный Московский мост в Северный.