В Днепре проспект Калинина повторно переименовали в честь Сергея Нигояна

Днепровский горсовет во второй раз переименовал проспект Калинина на проспект Сергея Нигояна. Об этом сообщает Радио свобода.

Решение приняли, учитывая результаты общественных слушаний, которые одобрили переименование.

В то же время жительница Днепра Элеонора Кузнецова, которая обжаловала предыдущее решение о переименовании проспекта в суде, заявила, что считает новое решение горсовета необоснованным. По ее словам, дело относительно предыдущего решения все еще находится в суде. Как она сообщила, кассационную жалобу горсовета должны были рассматривать в столичном Высшем административном суде Украины 20 декабря 2017 года, однако из-за ликвидации суда заседание не состоялось.

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"Высший административный суд Украины ликвидирован, заседание не состоялось. Сейчас дело находится на той стадии, что и раньше. Будет создан кассационный суд, где будет слушаться это дело, потому сдвигов пока никаких нет. Городская власть сама подала на кассацию. И пока дело находится в кассационной инстанции, они не имели права принимать никаких решений. Сейчас я жду решения суда", - отметила Кузнецова.

Напомним, в июне 2017 года апелляционный административный суд Днепра отменил решение городского совета о переименовании проспекта Калинина на проспект Сергея Нигояна. По словам истца - жительницы проспекта Элеоноры Кузнецовой, рассмотрение дела в судах длилось более двух лет со времени переименования. По ее словам, возмущение жителей вызвало не новое название проспекта, а несоблюдение процедуры: переименование состоялось без предварительных общественных слушаний.