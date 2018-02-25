В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки, украв с памятника бронзовые гирлянды. Об этом сообщил в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.
"25 февраля - день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси.
И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе – от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", – отметил Сидоржевский.
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