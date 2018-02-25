Украину накроют снегопады и метели

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины 27 февраля.
"По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", - говорится на сайте ГСЧС.
В частности, днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.
Вместе с тем, как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 26 февраля, в Украине ожидается холодная без осадков погода.
Напомним, 2017 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений.