Отопление в Харькове обещают полностью восстановить к полудню

Завершить ремонтные работы и восстановить подачу тепла в Харькове полностью планируют к сегодняшнему полудню. Об этом заявил заместитель Харьковского городского главы Игорь Терехов, передает Радио Свобода.

"Что касается Индустриального района, то вы знаете, что уже идет запуск, школы подключены, детский сад подключен. Постепенно включается жилой фонд и, я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже до полудня 26 февраля все жилые дома будут с теплом", - заявил он.

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По словам Терехова, сотрудникам коммунальных служб удалось установить место прорыва тепломагистрали. Замена участка трубы завершится в ближайшие несколько часов.

При этом учебный процесс в школах и детских садах мэрия прекращать не планирует.

Напомним, в Харькове из-за аварий на теплосети 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города остались без отопления . К вечеру в большинство домов удалось восстановить подачу тепла, но несколько десятков домов все еще не отапливались.