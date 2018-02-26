В Польшу мигрировали более двух миллионов украинцев

Более двух миллионов украинцев мигрировали в Польшу.
Об этом сообщила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев в Польше Беата Кемпа, передает издание Super Express, на которое ссылаются мировые СМИ.
По ее словам, многие украинцы переехали в Польшу из-за конфликта на Донбассе. Именно этим поляки намерены аргументировать в Европейской комиссии отказ принимать беженцев по программе распределения Европейского союза.
При этом Кемпа добавила, что наплыва нелегальных украинских беженцев в Польше нет, а украинские работники даже имеют положительное влияние на рынок труда.
"Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", - подчеркнула она.
Напомним, в Перемышле 17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев.