В Польшу мигрировали более двух миллионов украинцев

Именно этим поляки намерены аргументировать в Еврокомиссии отказ принимать беженцев по программе распределения Евросоюза

Более двух миллионов украинцев мигрировали в Польшу.

Об этом сообщила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев в Польше Беата Кемпа, передает издание Super Express, на которое ссылаются мировые СМИ.

По ее словам, многие украинцы переехали в Польшу из-за конфликта на Донбассе. Именно этим поляки намерены аргументировать в Европейской комиссии отказ принимать беженцев по программе распределения Европейского союза.

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При этом Кемпа добавила, что наплыва нелегальных украинских беженцев в Польше нет, а украинские работники даже имеют положительное влияние на рынок труда.

"Они работают ответственно. Безработица снизилась до рекордного уровня", - подчеркнула она.

Напомним, в Перемышле 17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев.