Среди них и лейтенант Федор Караконстантин

Президент Петр Порошенко посмертно наградил 43 военнослужащих орденами и медалями.

Об этом говорится в указе №42 от 26 февраля, опубликованном на сайте президента.

Так, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга в целом награждены 108 военнослужащих.

Высоких государственных наград удостоены 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из них 43 - посмертно, 62 раненых, 2 сотрудника Министерства внутренних дел, которые также представлены к награде посмертно, и один раненый военнослужащий Национальной гвардии.

Бойцы, принимавшие участие в антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях, награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество" III степени, медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

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"Среди награжденных посмертно 22-летний командир парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады высокомобильных десантных войск Вооруженных сил, лейтенант Федор Караконстантин", - отмечают в пресс-службе.

Лейтенант Караконстантин погиб 8 декабря 2017 года во время выполнения боевого задания в районе Авдеевки Донецкой области - в результате обстрела позиции подразделения из стрелкового оружия и РПГ со стороны боевиков.

За безупречное выполнение воинского долга, проявленные при этом доблесть и честь Караконстантин награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).