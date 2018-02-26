Любомир Гузар жил с Украиной в сердце

Владыке сегодня исполнилось бы 85 лет

Блаженнейший Любомир Гузар был и остается моральным авторитетом для многих украинцев, независимо от их вероисповедания.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, напомнив, что Владыке 26 февраля исполнилось бы 85 лет.

"Долгие годы Блаженнейший Любомир Гузар был и остается моральным авторитетом для многих украинцев, независимо от конфессии или вероисповедания. Ведь его слова – путеводная звезда для тех, кто ищет верный и праведный путь", – отметил он.

Порошенко также добавил, что благодарен судьбе за возможность быть лично знакомым с главой Украинской греко-католической церкви, который "жил с Украиной в сердце и нес людям светлое слово Божье".

Напомним, Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года, похоронен в киевском Патриаршем соборе.