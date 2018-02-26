В Украине прогнозируют до 27 градусов мороза

В ближайшие несколько дней Украину заметет снегом – синоптики прогнозируют порывы ветра, метели, снежные заносы и до -27 градусов мороза.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, во вторник, 27 февраля по всей территории Украины, кроме запада, метели, сильные снегопады и снежные заносы. Температура ночью -15...-22 градуса, в северо-западной половине местами -23...-27 градусов.
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На акватории Азовского моря и в портах порывы ветра 25-28 м/с, высота волн до 2 метров. В западной части акватории Черного моря высота волн будет достигать 4 метров.
1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели. На Левобережье местами очень сильный снег, метели, снежные заносы. На дорогах гололедица.