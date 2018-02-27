Киев замер в холоде и пробках

По состоянию на вечер, 27 февраля в Киеве образовались 8-бальные пробки.
В автомобильных заторах весь центр города, а также Оболонский, Голосеевский район.
Об этом сообщают дорожные сервисы мобильных приложений.
Автомобили стоят в районе станций метро "Крещатик", "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Майдан Независимости", "Дворец спорта", "Золотые Ворота", "Олимпийская", "Кловская" и "Дружбы Народов" .
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Ранее здесь фиксировались пробки в 10 баллов, которые сделали движение совершенно невозможным.
Движение транспорта существенно затруднено на Московском, Дарницком, Южном мостах и моста Патона.
Самая сложная ситуация в районе бульвара Леси Украинки, а также вдоль всего Набережного шоссе.
Напомним, Арабатскую стрелку отрезало от Украины.