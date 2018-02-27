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Главная » Общество » Гройсмана просят отменить отстранение Амосовой

Гройсмана просят отменить отстранение Амосовой

Гройсмана просят отменить отстранение Амосовой
Екатерина Амосова / Фото: УНИАН

Конфронтация между Минздравом и ведущим медицинским ВУЗом страны нарастает

27.02.18 226
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Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию с Национальным медуниверситетом им. Богомольца (НМУ), отменить указ Минздрава об отстранении ректора Екатерины Амосовой и прекратить забастовку.

Такое решение принято на заседании комитета, сообщает в Facebook глава комитета, депутат Ольга Богомолец.

Решение членов комитета было единогласным, отметила она.

В частности депутаты просят премьера создать межведомственную комиссию для разрешения конфликтной ситуации между Центром тестирования, Минздравом и НМУ; поручить Минздраву безотлагательно назначить для студентов новую дату экзамена "Крок"; отменить приказ об отстранении от Амосовой; проверить законность хозяйственной деятельности НМУ и финансовой деятельности Центра тестирования. 

"Мы должны обеспечить законность и прозрачность при заключении любых финансовых сделок между учебными заведениями и субъектами хозяйствования. А студенты - должны иметь возможность нормально учиться и сдавать экзамены", - написала Богомолец.

Другой член комитета, депутат Олег Мусий в своем Facebook назвал ситуацию в НМУ "позорной попыткой рейдерского захвата Национального медицинского университета им. Богомольца".

Напомним, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову. В министерстве заявили, что якобы по ее вине студенты не смогли вовремя сдать экзамен по стоматологии "Крок". Амосова, в свою очередь, обвинила в ситуации Минздрав и отметила, что отдельные чиновники якобы хотят поставить под сомнение эффективность ее управления.

26 февраля 2018 года НМУ объявил забастовку из-за якобы "беспрецедентного брутального и незаконного вмешательства руководства Минздравоохранения в независимость и самоуправление НМУ".

В заявлении университета также говорится, что Минздрав заблокировал выплаты стипендий студентами и зарплат. В Министерстве это отрицают и заявляют, что университет сам проводит все выплаты с казначейских счетов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что администрация Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца сорвала учебный процесс в вузе, организовав "по директиве" забастовку.

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