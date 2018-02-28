Временно отстраненный ректор Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова записала видеообращение с призывом прекратить забастовку. Видеозапись размещена на сайте вуза.

"Обращаюсь в первую очередь как врач и преподаватель с призывом прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вы доказали, что вузовская автономия - это та ценность, ради которой многие люди делают критические резкие решения, то есть это ценностью для нашего сообщества. Наша гражданская позиция, которую вы отстаивали и отстояли, является ценностью. Но мы должны понимать в своей ответственности перед обществом. Так же как мы заставили услышать нас, мы должны слышать мнения разных людей в университетской общественности. Убеждена, что это достижение нашего сообщества имеет изменений ты язык протеста на язык диалога. Призываю, уважаемые коллеги, прекратить забастовку и вернуться к учебе ", - сказала Амосова.

По ее словам, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения 27 февраля народные депутаты поддержали требования забастовочного комитета. Результатом заседания стало обращение в Кабинет министров и премьер-министра Владимира Гройсмана с просьбой определить дату проведения лицензионного экзамена "Крок-1", а также проверить законность финансовой деятельности Центра тестирования МЗ и отменить в целом приказ Минздрава об отстранении ректора и проверку вуза.

Напомним, в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза. В министерстве руководство вуза обвинили в срыве учебного процесса.