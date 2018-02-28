Национальный медицинский университет имени Богомольца прекратил забастовку. Об этом говорится в видеообращении забастовочного комитета, опубликованном на сайте вуза.

"Мы прекращаем забастовку. Нас услышали. Вчера комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал все наши требования", - говорится в обращении.

Напомним, 26 февраля в Национальном медицинском университете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку из-за якобы незаконного вмешательства Минздрава в работу вуза. В министерстве руководство вуза обвинили в срыве учебного процесса.

27 февраля члены комитета Верховной Рады по здравоохранению поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ и Министерством здравоохранения. Депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт. Они также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.