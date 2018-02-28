Гостиный двор в Киеве вернули государству

С 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв. м находилось в аренде частной структуры

Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о возвращении в собственность государства здания Гостиного двора.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры Киева и вернул государству здание Гостиного двора, которое расположено на Контрактовой площади в Киеве", - написал Луценко.

Он заметил, что после длительных судебных процессов 28 февраля Апелляционный суд упразднил решение суда первой инстанции и принял новое, которым разорвал договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора.

Луценко напомнил, что с 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв. м находилось в аренде частной структуры - ПАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация". По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение достопримечательности архитектуры и содержание здания в должном санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

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Однако, отметил генпрокурор, неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения достопримечательности архитектуры Гостиный двор.

Учитывая это, региональное отделение ФГИУ по Киеву обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательстве вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска. Тогда прокуратура Киева по собственной инициативе вступила в разбирательство этого дела и внесла апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, и сегодня постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда она удовлетворена в полном объеме, сообщили в ведомстве.

Торговый комплекс Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве построен в 1809 году.