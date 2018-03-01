Сегодня - 75 годовщина Корюковской трагедии

В материалах к Нюрнбергскому процессу Корюковская трагедия определена как самое большое массовое уничтожение местного мирного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны

1 марта - 75-я годовщина трагедии в Корюковке на Черниговщине, которая стала самой масштабной на оккупированных территориях за период Второй мировой войны.

На протяжении 1-2 марта 1943 года в Корюковке нацисты во время карательной операции уничтожили 6700 мирных жителей, сожгли 1290 домов, пишет Укринформ.

В материалах к Нюрнбергскому процессу Корюковская трагедия определена как самое большое массовое уничтожение местного мирного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны. Расправа над невинными людьми в Корюковке по количеству жертв превышает белорусскую Хатынь, чешский Лидице, французский Орадур.

В советское время информация об этой трагедии замалчивалась - по мнению идеологов режима того времени, она бросала тень на советских партизан, ведь именно за их деятельность нацисты наказали невинных жителей Корюковки.

Как известно, именно в районе Корюковки зарождалось партизанское движение, которое с сентября 1941 года возглавил Алексей Федоров, будущий командир Черниговско-Волынского партизанского соединения.

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Незадолго до расправы в Корюковке, в феврале, нацисты сожгли соседние села Гуту Студенецкую, Тихоновичи, часть Перелюбов. Именно тогда партизанское соединение Федорова вернулось из Брянщины и начало сбор продовольствия в окружающих селах, совершило несколько мелких акций против оккупантов.

Ночью 27 февраля 1943 года гарнизон Корюковки, состоявший преимущественно из венгерских солдат, был разгромлен. Одновременно были совершены диверсии на железнодорожной станции, подорваны мастерские, склад горючего, эшелон и мост.

Утром 1 марта 1943 года по приказу генерала Хойзенберга карательный отряд окружил Корюковку и начал истреблять мирное население. Людей сгоняли в здания ресторана, земотдела, театра, клуба, поликлиники, детской консультации, школы, на церковный двор. Партиями по 50-100 человек жертв расстреливали, невзирая на пол и возраст. 2 марта наполненные трупами дома начали поджигать, но убийства продолжались. До конца дня городок был уничтожен полностью.

Как рассказывают свидетели, 9 марта гитлеровцы вернулись на пожарище для окончательной зачистки. По официальным данным, на момент трагедии партизанские отряды Федорова размещались поблизости Корюковки и насчитывали около 5,5 тысячи человек, но никакой помощи мирным жителям не оказали, хотя карательные отряды СС насчитывали не более 300-500 человек.

За годы Второй мировой войны это самая большая по количеству жертв трагедия в одном населенном пункте.