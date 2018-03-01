Ирина Билык надеется, что "наш Крым вернется"

Запланированный на 6 марта концерт Ирины Билык во Львове находится под угрозой срыва.

Как сообщает УНИАН, со ссылкой на Scotch, радикалы выступили против шоу певицы, аргументируя тем, что Билык выходила на сцену аннексированного Крыма. Активисты припомнили ей юбилейный концерт Филиппа Киркорова в Кремлевском дворце, на котором она присутствовала и поставили певице ультиматум, требуя от нее публично признать Россию страной-агрессором, а Крым и Донбасс – Украиной.

Певица сделал это, но устами своего продюсера Олега Збаращука. Во время пресс-конференции он подтвердил, что певица посещала территорию аннексированного Крыма. Но по его словам, она совершила этот поступок не понимая, какие могут быть последствия. "Тогда, к сожалению, у нее не было компетентных людей, которые объяснили, что делать этого нельзя. Я бы сам согласился подать на нее в суд, чтобы из-за штрафа решить этот вопрос навсегда, однако, как оказалось впоследствии, так надо было сделать в первые три месяца после пересечения ею границы", — объяснил Олег Збаращук.

А требование признать Крым и Донбасс - Украиной, продюсер решил выполнить сам, вместо певицы. "Очень надеемся на то, что наш украинский Крым вернется территориально и юридически в состав Украины и наш Донецк и Луганск, оттуда будут выведены российские войска. Это я заявляю, как продюсер Ирины Билык. Это более, чем достаточно", - заявил Олег Збаращук.

Напомним, Фокус рассказал, как после аннексии изменилась жизнь в Крыму.