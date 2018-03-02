В Днепре на дороге провалилось покрытие

Прямо на проезжей части по улице Гоголя в Днепре в четверг, 1 марта, в результате обвала асфальтного покрытия на дорожном покрытии образовался провал.
При этом, как сообщает Информатор, дыра на дороге продолжает увеличиваться.
По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, под асфальтом образовалась пазуха, из-за чего покрытие и провалилось.
В образовавшейся яме находится газовая труба.
Место, где провалился асфальт, оградили.
С обеих сторон аварийного участка дежурят машины газовой службы и патрульной полиции.
Напомним, Рада изменила закон о платных дорогах.