В Днепре на дороге провалилось покрытие

Прямо на проезжей части по улице Гоголя в Днепре в четверг, 1 марта, в результате обвала асфальтного покрытия на дорожном покрытии образовался провал.

При этом, как сообщает Информатор, дыра на дороге продолжает увеличиваться.

По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, под асфальтом образовалась пазуха, из-за чего покрытие и провалилось.

В образовавшейся яме находится газовая труба.

Место, где провалился асфальт, оградили.

С обеих сторон аварийного участка дежурят машины газовой службы и патрульной полиции.

Напомним, Рада изменила закон о платных дорогах.