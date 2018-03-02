Треть суицидов среди военных происходят в зоне АТО

Количество самоубийств среди украинских военнослужащих несколько сократилось с 2015 года, 30% суицидов происходит в зоне АТО

Об этом заявил глава управления морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ, генерал-майор Олег Грунтковский в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что проблема с самоубийствами среди военных существует, но она решается. В частности, если проводить сравнительный анализ с 2015 года, то есть тенденция к снижению суицидов в армии на 20%.

"Например, с начала этого года благодаря оперативному вмешательству и оказанию психологической помощи командирами подразделений, офицерами структур морально-психологического обеспечения, капелланами удалось избежать девять случаев совершения самоубийства военнослужащими", - подчеркнул Грунтковский.

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Он также объяснил, почему Минобороны обычно не распространяет информацию по поводу количества самоубийств в армии. По его словам, количество случаев самоубийств, которое есть в армии, обычно коррелирует со среднестатистическим уровнем количества суицидов, который есть в государстве.

"Из всех печальных случаев, около 30% суицидов в армии происходит в АТО, все остальные – в тылу. И еще есть такая психологическая практика в войсках, и не только в наших, но и за рубежом: если много рассказывать о самоубийствах и акцентировать на этом, их количество не уменьшается, а растет. Это очень тонкая профессиональная работа специалистов-психологов, и здесь главное "не навредить", - подытожил Грунтковский.

Напомним, за содействие суициду в Украине могут посадить на три года.