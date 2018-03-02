Национальная телерадиокомпания запустила сказочное радио для детей

Национальная общественная телерадиокомпания запустила проект ":Казки", в рамках которого создан сайт и круглосуточное онлайн-радио с украинскими сказками. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НОТУ.

Сейчас на сайте размещены сказки, которые прочитали актер театра, кино и дубляжа Евгений Малуха, вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, участник группы "ДахаБраха" Марко Галаневич и лидер группы "Крошка" Саша Кольцова. Вскоре на ресурсе появятся сказки, которые озвучили поэт Сергей Жадан и певица Кристина Соловей.

"Почему кенгуру прыгает, а кот умывается после обеда? Когда появилось мощное дерево баобаб, а лис волку масло показал? Зачем мыши собираются на совет, а пчела спасает жизнь гусыне? Как козел и лис делили мешок моркови, а курочка спасла петушка? Обо всем этом можно узнать из лучших сказок народов мира, которые мы выбрали и озвучили специально для вас", - сообщается на странице проекта.

Также на сайте можно распечатать раскраски по сказкам. Иллюстрации выполнила Женя Гайдамака.