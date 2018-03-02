Минобразования призвало ко всеобщим каникулам до 7 марта

Министерство образования рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу с 2 до 7 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Принимая во внимание решение кризисного комитета при Минэнергоуголь от 1 марта 2018 года и с целью устранения кризисной ситуации и ее негативных последствий, рекомендуем учреждениям высшего образования и органам местного самоуправления, в подчинении которых находятся учреждения дошкольного, полного среднего и профессионального образования, принять меры по снижению употребления природного газа на период со 2 по 7 марта 2018 года (включительно), в частности, при необходимости, приостановить очную форму учебного процесса на период кризисной ситуации", - говорится в письме Минобразования.

Удлинение периода, в течение которого рекомендовано приостановить обучение на один день, связано с тем, что в случае выхода учащихся и студентов 7 марта на обучение, они вынуждены будут находиться в недостаточно прогретых помещениях. Однако в течение праздничных и выходных дней будет достаточно времени, чтобы обеспечить надлежащие условия для обучения.

При этом непосредственное решение о приостановлении работы высших учебных заведений принимает само заведение в пределах своей автономии. Соответствующие решения также должны принять и органы местного самоуправления, к сфере управления которых относятся другие учебные заведения.

Напомним, российский "Газпром" отказал в поставках газа на март и снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы, а также свел к минимуму продажу газа другим клиентам. В связи с этим Натогаз призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа.