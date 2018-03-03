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Главная » Общество » 7 апреля определят лучшего юного мозгознавца Украины

7 апреля определят лучшего юного мозгознавца Украины

7 апреля определят лучшего юного мозгознавца Украины

В Киеве на Неделе мозга можно узнать, как ген медузы помогает лечить его болезни

03.03.18 39
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В понедельник, 12 марта, в здании Киевского городского совета состоится открытие Недели мозга, в течение которой организаторы проведут демонстрации и лекции для широкой аудитории.

Об этом сообщает Киеввласть

Эти мероприятия посвящены Всемирной неделе мозга, которая традиционно проводится с 12 по 18 марта.

"Головной мозг человека является уникальной по сложности живой структурой. В его состав входит более 100 млрд нервных клеток, что соизмеримо с количеством звезд в нашей галактике. А количество связей между ними оценивается в 100 000 млрд (100 триллионов). Этот орган контролирует функционирование нашего тела, формирует наши сознание, память, эмоции и ощущения, он делает нас уникальными и неповторимыми личностями", - рассказали организаторы.

Программа Недели мозга в Украине

В понедельник 12 марта в Киевском городском совете (ул. Крещатик, 36) состоится открытие Недели мозга и две лекции, интересные, прежде всего, людям с биологической или медицинским образованием.

17:30 - открытие Недели мозга в Украине

18:00 - "Тревога: биология vs социология" - доктор медицинских наук Олег Чебан (Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца)

19:15  - "Вакцинация и мозг" - кандидат медицинских наук Федор Лапий (Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика)

Аудитория: биологи и медики

Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация https://goo.gl/wz4MHk

Со вторника по четверг (13-15 марта) в Институте физиологии им.А.А.Богомольца (ул. Богомольца, 4) состоится заседание НейроКиноКлуба - просмотр художественных фильмов, сюжет которых основан на истории людей с неврологическими или психиатрическими заболеваниями, с последующим обсуждением научной составляющей показанной истории.

Вторник, 13 марта, 19:00 - Боковой амиотрофический склероз

Среда, 14 марта, 19:00 - Аутизм

Четверг, 15 марта, 19:00 - Инсульт

Аудитория: все желающие.

Вход свободный.

В пятницу, 16 марта в Институте физиологии им.А.А.Богомольца (ул. Богомольца, 4) состоится лекция нейробиолога из Иерусалимского Университета профессора Амира Амеди (Amir Amedy). Темой будет пластичность мозга, интеграция различных сенсорных систем и применение научных знаний в реабилитации пациентов. Мероприятие проводится по инициативе BRAINY при поддержке Посольства Государства Израиль в Украине и агентства MASHAV (Агентства по развитию международного сотрудничества). Начало в 12:00.

Аудитория: специалисты в нейронауках

Вход свободный, лекция пройдет на английском языке без перевода.

Суббота, 17 марта станет самой насыщенной событиями - в Институте физиологии им.А.А.Богомольца состоятся "нервные" Дни науки, во время которых ученые расскажут и наглядно продемонстрируют различные аспекты функционирования нервной системы.

11:00-14:00 цикл научно-популярных лекций:

"Как работает память?" к.б.н. Алексей Болдырев (Даже дети сейчас знают, как устроена память компьютера. А как насчет нашей памяти?)

"Шизофрения" Тарас Верещак (Заболевание, окутано тайнами и недоразумениями. Начиная с названия: никакое это не раздвоение личности. Современные генетические исследования выдают непредсказуемые результаты. Так что не так у людей, страдающих шизофренией?)

"Каннабис: за и против. Взгляд ученого" д.м.н. Виктор Досенко (Новейшие научные данные о последствиях (польза или вред?) От употребления каннабиноидов. Терапевтическое применение марихуаны)

"Музыка и мозг" Наталья Штефан (Рассказ о том, как музыка влияет на работу нашего мозга, о восприятии музыки и взаимосвязь между изменениями в мозге и нашими способностями к музыке)

"Как сделать свой мозг здоровым и мощным?" д.б.н. Нана Войтенко (Лекция о том, различные ли у людей мозги, по-разному ли они работают и от чего это зависит? Возможно сделать наш мозг более мощным и как? Что полезно, а что вредно для нашего мозга? Что надо есть и как долго спать, чтобы мозг работал на 100 процентов?)

14:00-16:00 демонстрации:

"Рассмотри мозг изнутри" - как микротом и микроскоп позволяют увидеть невиданные тайны мозга

"Как ген медузы помогает лечить болезни мозга" - встреча с настоящей ГМО-мышкой.

"Измерь свою чувствительность!" - разные люди более или менее чувствительны к температуре и боли. А какая чувствительность у тебя?

"Поведение и мозг" - у человека можно спросить, что он думает. А вот животные молчаливы. Ученые с помощью хитрых приспособлений подглядывают за поведением лабораторных животных и узнают о работе их мозга.

В субботу 16 марта также состоится отборочный этап НейроКонкурса - соревнования школьников в нейронауках, который является частью международного соревнования Brain Bee. Участникам будут предложены задания на знание строения и функций главных частей нервной системы, причин нервных болезней и способов их лечения. Отборочный этап - это тестирование в сети Интернет. Лучших участников пригласят на финал в Киев в Институт физиологии им.А.А.Богомольца, где 7 апреля определят лучшего юного мозгознавца Украины. Национальный чемпион представит страну на международном соревновании, которое пройдет в июле в Берлине во время Форума Федерации Европейских обществ нейронаук (FENS.org) - одного из крупнейших собраний ученых мира, исследующие нервную систему. 

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