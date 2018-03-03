На большей части Украины похолодает

В Киеве завтра будет идти снег, температура от -4 до -6 градусов

В воскресенье, 4 марта, в большинстве областей Украины похолодает, снег ожидается в северных областях.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура днем от -4 до -6 градусов, ночью температура опустится до -13 градусов. Снег ожидается в Ровенской области.

На востоке снегопады ожидаются только в Харьковской области, дневная температура воздуха -3...+1 градус, а ночью температура опустится до -11. В центральной части страны температура днем от -4 до -6, а ночью — от -11 до -13.

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На севере будет снег при температуре от -4 до -7, днем от -9 до -11 ночью. На юге осадки пройдут только в Крыму, синоптики прогнозируют температуру воздуха -1...+5 градусов, а ночью термометр может указать на отметку -10.

В Киеве завтра будет идти снег, температура от -4 до -6 градусов.