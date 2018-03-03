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Главная » Общество » С 2020 года некоторые услуги в больницах официально будут за деньги

С 2020 года некоторые услуги в больницах официально будут за деньги

С 2020 года некоторые услуги в больницах официально будут за деньги
Ульяна Супрун / Фото: nv.ua

Но роды в Украине всегда будут бесплатными, - пообещала Супрун

03.03.18 170
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Экстренная помощь, роды всегда будут бесплатными в украинской медицине.

Об этом на Еспресо.TV рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Супрун ответила на вопрос о наличии бесплатных услуг в утвержденном Верховной Радой варианте медицинской реформы.

"Почти ничего сейчас не является бесплатным, что касается лекарств и материалов для лечения. Мы хотим создать и уже сейчас в законе это прописано прозрачные правила. Государство будет платить через государственную страховку. Каждый год будет определен Верховной Радой в бюджете. Экстренная помощь, паллиативная помощь, роды всегда будут бесплатными. С 1 июля такие услуги будет оплачивать государственная медицинская страховка", - сказала Супрун.

По ее словам, с 2020 года некоторые услуги в украинских больницах будут предоставляться на платной основе. Их перечень будет определен решением Верховной Рады.

Напомним, Украина - третья в мире по заболеваемости корью.

 

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