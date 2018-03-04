Развитая велосипедная инфраструктура может предотвратить до 10 тысяч смертей в год

Развитие велосипедных дорог в европейских городах поможет предотвратить до 10 тысяч преждевременных смертей в год.

Об этом сообщает Европульс со ссылкой на исследование того, как протяженность и качество велосипедных транспортных сетей влияют на здоровье жителей европейских городов.

Для того, чтобы это стало возможным, городам необходимо увеличить хотя бы до 25% долю велосипедных поездок в структуре общих транспортных потоков на своих улицах.

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Тогда по крайней мере четверть горожан сможет пересесть на велосипед для своих ежедневных передвижений, в результате чего снизится загрязнение воздуха и количество ДТП, а физическая активность жителей вырастет.

Исследование, частично финансируемое ЕС, было проведено на базе 167 европейских городов. Например, в одном Лондоне благодаря развитию велосипедных сетей уже удалось предотвратить 1210 преждевременных смертей.

Напомним, Киевгорсовет утвердил велоконцепцию столицы.