В Днепре внеочередные школьные каникулы продлятся до 12 марта

Городские власти Днепра, несмотря на рекомендацию Минобразования, решили не возобновлять учебу в школах 5 марта. Вынужденные каникулы продляться до 12 марта. Об этом мэр города Борис Филатов написал в Facebook.

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяде Боре. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", - отметил он.

Он отметил, что приказ Минобразования о возобновлении занятий пришел в мэрию в 16:52 субботы и было уже поздно и нецелесообразно принимать соответствующее решение.

"Никто, ни одна душа в министерствах, не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы", - возмутился Филатов.

Напомним, 2 марта Министерство образования рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 до 7 марта включительно – с целью устранения кризисной ситуации с газом и ее негативных последствий.

Однако уже 3 марта в связи с нормализацией ситуации с поставками газа Минобразования рекомендовало возобновить учебный процесс 5 марта. Непосредственное решение о приостановлении или возобновлении работы общеобразовательных учебных заведений принимают органы местного самоуправления.