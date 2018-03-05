В Украину идет весна

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине потеплеет, однако ожидаются осадки.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.
"Циклон выполнил все прогностические задачи. В большинстве областей сразу выросло атмосферное давление, снегопады прекратились", - отметила Диденко.
По ее словам, на территории большинства областей ожидается потепление.
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"Однако "качели" с осадками и атмосферным давлением продолжаться", - уточнила Диденко.
6 марта на западе ожидается мокрый снег с дождем, температура ночью -7 градусов, днем воздуха +4 градуса, на востоке ночью до - 15 градусов, днем до -3 градусов, на севере ночью -13 градусов, днем -3 градусов , на юге ночью -9 градусов, днем +5 градусов. В Киеве ночью -13 градусов, днем -3 градуса.
Напомним, в Германии зафиксирован абсолютный температурный минимум за 100 лет.