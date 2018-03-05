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Главная » Общество » Полторака обвинили в сопротивлении политике гендерного равенства

Полторака обвинили в сопротивлении политике гендерного равенства

Полторака обвинили в сопротивлении политике гендерного равенства
Фото: УНИАН

А Авакова, наоборот, похвалили

05.03.18 130
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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что в Министерстве обороны имеет место неоправданное бюрократическое сопротивление внедрению государственной политики обеспечения гендерного равенства

По словам Климпуш-Цинцадзе, за последние два года Украина достигла значительного прогресса во внедрении принципов гендерного равенства, несмотря на противодействие бюрократической системы. 

В ходе выступления на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе она подчеркнула, что свидетельством этого является увеличение количества женщин, работающих в секторе безопасности и обороны. 

"В качестве примера такого прогресса, она назвала положительный результат работы МВД, где уже выбрали "гендерных" советников, которые активно помогают руководству министерства, пограничникам, Нацгвардии и полиции внедрять государственную политику обеспечения гендерного равенства.

"Однако, этого пока не могу сказать о Министерстве обороны, где до сих пор, несмотря на формальную готовность, оказывается неоправданное бюрократическое сопротивление в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы вице премьера. 

По ее словам, приоритетной в 2018 году является, в частности, разработка Стратегии обеспечения гендерного равенства в секторе безопасности и обороны Украины и унификация подходов к преподаванию гендерной тематики в учебных заведениях оборонного направления. 

Также, по мнению Климпуш-Цинцадзе, важным является внедрение и развитие института гендерных советников и системы контактных лиц в составляющих сектора безопасности и обороны.

Напомним, Екатерина Левченко стала правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики.

 

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