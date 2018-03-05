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Главная » Общество » Минсоцполитики планирует поменять механизм начисления пенсий

Минсоцполитики планирует поменять механизм начисления пенсий

Минсоцполитики планирует поменять механизм начисления пенсий
Андрей Рева / Фото: УНИАН

Андрей Рева хочет, чтобы размер пенсий сильнее зависел от стажа работы

05.03.18 907
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В Министерстве социальной политики собираются разработать новый механизм начисления пенсий, при котором большая роль будет отводиться стажу работы. Об этом заявил министр Андрей Рева, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"Подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, которые обнаружила реформа на первом этапе", - говорится в пресс-релизе.

В частности, это касается пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания - получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

"Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы ", - отметил Рева.

Также в Минсоцполитики отметили еще одну проблему: перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого в некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Такая ситуация возникла в тех случаях, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал.

Министр добавил, что сейчас готовятся законодательные изменения, по которым стаж будет досчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

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