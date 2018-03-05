Саудовская Аравия и Египет намерены построить "мега-город" за $10 млрд

Саудовская Аравия и Египет договорились о создании совместного фонда в размере 10 миллиардов долларов, который будет использоваться для постройки планируемого "мега-города", совместного проекта двух стран. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на Reuters.

"Мега-город" собираются возвести на юге Синайского полуострова.

Соответствующее соглашение страны подписали во время встречи наследного принца Саудовской Аравии и президента Египта в Каире.

Инвестиционная сделка подчеркивает стратегические связи между самым богатым арабским государством и самым густонаселенным.

Напомним, связь между двумя странами уже развивается на протяжении пяти лет.

Египет присоединился к Саудовской Аравии и другим союзникам Персидского залива в июне прошлого года в торговом и дипломатическом бойкоте Катара, чье правительство и средства массовой информации обвиняют в поддержке террористов.

Саудовский принц отправится в Великобританию 7 марта после своего трехдневного визита в Каир, а затем в Соединенные Штаты, ближайшего западного союзника Саудовской Аравии, позже в этом месяце.