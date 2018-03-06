Пожелания украинских женщин относительно подарков на 8 марта и планы мужчин по этому поводу практически совпадают. Об этом свидетельствую данные социологического опроса проведенного КМИС.
Исследование выявило, что:
- цветы желают получить 25% женщин, 32% мужчин намерены их дарить;
- ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 8% женщин, 6% мужчин намерены его подарить;
- романтическое путешествие хотят получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин планируют его подарить (7%);
- среди женщин 6% не ждут от мужчин никаких подарков кроме заботы и внимания (в 2017 году было 12%), такое же количество мужчин отметили этот пункт (6%);
- туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин и 6% мужчин планируют сделать именно такой подарок;
- романтический ужин желают получить в подарок 4% женщин и 5% мужчин намерены его подарить;
- среди женщин 9% ответили, что у них нет человека, от которого они ждут подарков, и 8% мужчин отметили, что их некому их дарить.
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В целом желания женщин и планы мужчин практически совпадают, значимые различия есть только в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин против 25% женщин), и ювелирные украшения наоборот, дарят реже, чем хотелось бы женщинам (8% женщин против 6% мужчин).
Источник: КМИС
Киевский международный институт социологии провел собственный опрос с 9 по 18 февраля 2018 года во всех областях Украины, кроме оккупированных русскими территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.