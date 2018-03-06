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Главная » Общество » Учиться по-новому. МОН предлагает изменить порядок зачисления детей в школы
Учиться по-новому. МОН предлагает изменить порядок зачисления детей в школы
Фото: pxhere.com

Учиться по-новому. МОН предлагает изменить порядок зачисления детей в школы

Министерство образования и науки разработало новый механизм зачисления детей в школы, проект уже вынесли на общественное обсуждение. Фокус изучил документ и нашёл ответы на восемь вопросов, которые могут волновать родителей

06.03.18 1050
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1

Где узнать о наличии свободных местах в школах? Информация об этом должна быть опубликована не позднее 1 мая на сайте школы, если его нет, то на сайте госоргана, в сфере управления которого находится учебное заведение.

2

Какие документы нужно подать? При поступлении ребёнка в первый класс один из родителей не позднее 31 мая должен лично подать заявление, к которому прилагается копия свидетельства о рождении или другого документа, удостоверяющего личность, а также справка №086-1 — её выдадут после медосмотра. Также родителям стоит предоставить копию документа, в котором указано место жительство семьи.

Если у ребёнка есть особые образовательные потребности, предполагающие образование инклюзивного или специального класса, потребуется также приложить заключение инклюзивного ресурсного центра.

3

Обязательно ли учиться по месту жительства? Обращаться можно как в школы по месту жительства, так и в другие учебные заведения, написав заявление и приложив копии документов. Однако нужно учитывать, что во втором случае ребёнка смогут зачислить лишь при наличии свободных мест.

4

Должен ли будущий первоклассник проходить собеседование? Присутствие ребёнка при подаче заявления или в процессе зачисления в школу необязательно. Более того, работники учебного заведения не имеют права настаивать на собеседовании.

5

Как происходит зачисление в начальную школу? Если к 31 мая количество поданных заявлений не превышает количество свободных мест в первых классах, уже на следующий день всех детей зачислят в школу.

Если мест не хватает, во время второй волны зачислений, которая пройдёт не позднее 15 июня, приоритет будет у детей, родные братья или сёстры которых уже учатся в этой школе, или если в ней работает кто-то из родителей. Также предпочтение отдадут детям, живущим на территории обслуживания учебного заведения. Все остальные могут претендовать лишь на свободные места. В этом случае при отборе кандидатур школа прежде всего будет учитывать возраст: чем старше ребёнок, тем больше у него шансов. Таких детей зачислят при условии, что их родители напишут в произвольной форме заявление, подтвердив желание учиться именно в этой школе, а также предоставят справку из учебного заведения, за которым закреплена территория обслуживания, о том, что ребёнок в нём не учится.

6

На каких условиях зачисляют детей в другие классы? Во вторые-четвёртые классы начальной школы детей зачисляют лишь при наличии свободных мест, опять же в приоритете место жительства кандидата. Учебные заведения средней и старшей школы вправе провести конкурс, если заявлений будет больше, чем свободных мест. Решение об этом должно быть принято до 15 апреля, сами вступительные испытания должны пройти 15–25 июня. Приказ о зачислении издаётся не позднее 1 июля.

7

Что представляет собой конкурс? Для оценки знаний кандидата учебное заведение может прибегнуть к тестированию, в том числе компьютерному, диктанту, письменной работе, устному экзамену по билетам, защите творческих работ или собеседованию. Конкурс не может быть платным.

8

Можно ли оспорить результаты конкурса? Если участник конкурса не согласен с решением конкурсной комиссии, он или один из его родителей может обратиться с апелляционной жалобой в орган, в сфере управления которого находится учебное заведение. Апелляционная комиссия обязана принять решение по жалобе в течение трёх рабочих дней.

3
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