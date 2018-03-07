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Главная » Общество » Фото Старейшее послание в бутылке обнаружили у побережья Австралии

Фото Старейшее послание в бутылке обнаружили у побережья Австралии

<span class="label red">Фото</span> Старейшее послание в бутылке обнаружили у побережья Австралии
Фото: KYMILLMAN.COM

На записке стояла дата – 12 июня 1886 года

07.03.18 1108
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Семья из австралийского Перта обнаружила на пляже старейшее послание в бутылке – ее выбросили в океан 132 года назад, говорят эксперты. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

В старинной бутылке, которую заметила в песке Тоня Илман, прогуливаясь с семьей по пляжу, оказалась связанная бечевкой записка.

В ней говорилось, что бутылка была выброшена за борт немецкого парусного судна в июне 1886 года у западного побережья Австралии.

Эксперты подтвердили, что послание подлинное. До сих пор старейшим считалось послание, найденное через 108 после отправки.

Илманы нашли бутылку с посланием 21 января.

Тоня Илман решила забрать находку домой, посчитав, что она будет отлично смотреться на книжной полке, рассказал ее муж Ким.

Когда Тоня передала бутылку подруге сына, та увидела внутри что-то, похожее на сигарету. Она перевернула бутылку и из нее вместе с песком выпала свернутая в трубочку записка.

"Тоня попыталась развязать бечевку, однако бумага была слишком хрупкой, поэтому мы взяли записку домой и положили ее на пять минут в духовку, чтобы просушить", – рассказал Ким.

Развернув записку, Илманы обнаружили выцветшие записи, сделанные чернилами от руки, а также напечатанное сообщение – просьбу к нашедшему послание связаться с консульством Германии.

На записке стояла дата – 12 июня 1886 года и название судна – "Паула".

Семья отнесла находку в музей штата, где после консультаций с учеными из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание действительно пришло из XIX века.

"Невероятно, но в немецких архивах нашелся оригинальный метеорологический журнал "Паулы", в котором была сделанная капитаном запись от 12 июня 1886 года", – рассказал доктор Росс Андерсон.

Запись свидетельствовала о том, что в этот день за борт судна была выброшена бутылка. Дата и координаты в ней совпадали с теми, что были указаны в сообщении в бутылке, найденной Илманами.

Как объяснили ученые, в 1864-1933 годы бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

Однако к настоящему моменту найдено только 662 послания из этих бутылок, но не сами емкости.

Найденная Илманами бутылка была выброшена за борт в юго-восточной части Индийского океана и, вероятно, прибилась к побережью Австралии в течение 12 месяцев, где оказалась похороненной в песках, говорится в докладе доктора Андерсона.

Песчаные дюны в этом районе довольно подвижны во время штормов и сильных дождей, поэтому бутылка могла подвергаться "циклическим периодам воздействия". Это могло привести к тому, что из нее выпала пробка, но забившийся внутрь песок не дал выпасть плотно свернутой бумаге.

Министр культуры штата Западная Австралия Дэвид Тэмплман заявил, что очень впечатлен находкой и отметил блестящее взаимодействие ученых, установивших ее подлинность.

Семья Илманов согласилась передать бутылку с посланием музею штата. Она будет находиться там ближайшие два года.

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